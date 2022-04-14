Brain Frog (BRAIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Brain Frog (BRAIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Brain Frog (BRAIN) Information Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community. Officiel hjemmeside: https://brain-frog.io/ Køb BRAIN nu!

Brain Frog (BRAIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Brain Frog (BRAIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.53K $ 36.53K $ 36.53K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.53K $ 36.53K $ 36.53K Alle tiders Høj: $ 0.322994 $ 0.322994 $ 0.322994 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00365326 $ 0.00365326 $ 0.00365326 Få mere at vide om Brain Frog (BRAIN) pris

Brain Frog (BRAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Brain Frog (BRAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRAIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRAIN's tokenomics, kan du udforske BRAIN tokens live-pris!

BRAIN Prisprediktion Vil du vide, hvor BRAIN måske er på vej hen? Vores BRAIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRAIN Tokens prisprediktion nu!

