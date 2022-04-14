BORED (BORED) Tokenomics Få vigtig indsigt i BORED (BORED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BORED (BORED) Information $BORED is the leading meme coin on Ape Chain, inspired by the culture and creativity of the iconic Bored Ape Yacht Club (BAYC). Designed to be more than just a token, $BORED embraces the power of community, humor, and blockchain innovation. As the flagship meme coin of the Ape ecosystem, $BORED delivers engaging campaigns, seamless on-chain utility, and endless fun, uniting Ape enthusiasts and meme coin lovers worldwide. Officiel hjemmeside: https://boredonape.com Køb BORED nu!

BORED (BORED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BORED (BORED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 930.63K $ 930.63K $ 930.63K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 930.63K $ 930.63K $ 930.63K Alle tiders Høj: $ 0.02780629 $ 0.02780629 $ 0.02780629 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00095524 $ 0.00095524 $ 0.00095524 Få mere at vide om BORED (BORED) pris

BORED (BORED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BORED (BORED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BORED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BORED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BORED's tokenomics, kan du udforske BORED tokens live-pris!

