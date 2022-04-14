BOOKUSD (BUD) Tokenomics Få vigtig indsigt i BOOKUSD (BUD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.

BOOKUSD (BUD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOOKUSD (BUD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 82.25K $ 82.25K $ 82.25K Samlet udbud $ 80.53K $ 80.53K $ 80.53K Cirkulerende forsyning $ 80.53K $ 80.53K $ 80.53K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 82.25K $ 82.25K $ 82.25K Alle tiders Høj: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Alle tiders Lav: $ 0.859142 $ 0.859142 $ 0.859142 Nuværende pris: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Få mere at vide om BOOKUSD (BUD) pris

BOOKUSD (BUD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOOKUSD (BUD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUD's tokenomics, kan du udforske BUD tokens live-pris!

BUD Prisprediktion Vil du vide, hvor BUD måske er på vej hen? Vores BUD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

