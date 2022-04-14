Boblles (BOBLS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Boblles (BOBLS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Boblles (BOBLS) Information BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles’ loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it’s a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity. Officiel hjemmeside: https://boblles.io/ Køb BOBLS nu!

Boblles (BOBLS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Boblles (BOBLS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 151.86K $ 151.86K $ 151.86K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 151.86K $ 151.86K $ 151.86K Alle tiders Høj: $ 0.01809881 $ 0.01809881 $ 0.01809881 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015261 $ 0.00015261 $ 0.00015261 Få mere at vide om Boblles (BOBLS) pris

Boblles (BOBLS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Boblles (BOBLS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOBLS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOBLS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOBLS's tokenomics, kan du udforske BOBLS tokens live-pris!

BOBLS Prisprediktion Vil du vide, hvor BOBLS måske er på vej hen? Vores BOBLS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

