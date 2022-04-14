Blu ($BLU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blu ($BLU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blu ($BLU) Information Meet blu, the interstellar meme coin that’s here to take your crypto journey to out-of-this-world levels! blu isn't just any alien; he’s the quirkiest, most adventurous extraterrestrial who crash-landed straight into the meme universe from the farthest corners of space. blu is all about having fun, spreading laughs, and fueling the cosmic crypto scene with a splash of the unexpected. So buckle up, join the invasion, and get ready to explore where no meme coin has gone before. With blu, the only direction is up—into the stratosphere and beyond! Officiel hjemmeside: https://basedblualien.com/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/14W-7-f1hYLuRaM-I6m4xAGfEtnHbx-Rw/edit?tab=t.0 Køb $BLU nu!

Blu ($BLU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blu ($BLU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.81K $ 14.81K $ 14.81K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.81K $ 14.81K $ 14.81K Alle tiders Høj: $ 0.00214781 $ 0.00214781 $ 0.00214781 Alle tiders Lav: $ 0.0000144 $ 0.0000144 $ 0.0000144 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Blu ($BLU) pris

Blu ($BLU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blu ($BLU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $BLU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $BLU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $BLU's tokenomics, kan du udforske $BLU tokens live-pris!

