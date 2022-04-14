Blockzero Labs (XIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blockzero Labs (XIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blockzero Labs (XIO) Information Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world. Officiel hjemmeside: https://blockzerolabs.io Køb XIO nu!

Blockzero Labs (XIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blockzero Labs (XIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 96.10K $ 96.10K $ 96.10K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 37.39M $ 37.39M $ 37.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 256.99K $ 256.99K $ 256.99K Alle tiders Høj: $ 0.929384 $ 0.929384 $ 0.929384 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00256993 $ 0.00256993 $ 0.00256993 Få mere at vide om Blockzero Labs (XIO) pris

Blockzero Labs (XIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blockzero Labs (XIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XIO's tokenomics, kan du udforske XIO tokens live-pris!

