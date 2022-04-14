Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Black Devil (ANGLERFISH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Black Devil (ANGLERFISH) Information An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now. Officiel hjemmeside: https://anglerfishsol.com/ Køb ANGLERFISH nu!

Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Black Devil (ANGLERFISH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 102.17K $ 102.17K $ 102.17K Samlet udbud $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Cirkulerende forsyning $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 102.17K $ 102.17K $ 102.17K Alle tiders Høj: $ 0.00936291 $ 0.00936291 $ 0.00936291 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010224 $ 0.00010224 $ 0.00010224 Få mere at vide om Black Devil (ANGLERFISH) pris

Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Black Devil (ANGLERFISH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANGLERFISH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANGLERFISH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANGLERFISH's tokenomics, kan du udforske ANGLERFISH tokens live-pris!

ANGLERFISH Prisprediktion Vil du vide, hvor ANGLERFISH måske er på vej hen? Vores ANGLERFISH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

