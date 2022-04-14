Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomics

Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Black Devil (ANGLERFISH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Black Devil (ANGLERFISH) Information

An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.

https://anglerfishsol.com/

Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Black Devil (ANGLERFISH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 102.17K
Samlet udbud
$ 999.32M
Cirkulerende forsyning
$ 999.32M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 102.17K
Alle tiders Høj:
$ 0.00936291
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00010224
Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Black Devil (ANGLERFISH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ANGLERFISH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ANGLERFISH tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ANGLERFISH's tokenomics, kan du udforske ANGLERFISH tokens live-pris!

ANGLERFISH Prisprediktion

Vil du vide, hvor ANGLERFISH måske er på vej hen? Vores ANGLERFISH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

