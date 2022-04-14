BitMeme (BTM) Tokenomics Få vigtig indsigt i BitMeme (BTM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BitMeme (BTM) Information Bitmeme (BTM) is a meme-based cryptocurrency designed to be the "godfather of meme coins." Built on the Solana blockchain, it offers fast, secure, and scalable transactions while fostering a vibrant meme-centric ecosystem. The project aims to support the meme community, empower creators, and integrate meme culture into decentralized finance (DeFi). Bitmeme achieves this through platforms like MemeStarter (for launching meme coins), MemeFi (for staking and yield farming), MemeSwap (a DEX for meme coins), and MemeDEX (a meme-coin investment platform). By combining humor, blockchain technology, and community-driven initiatives, Bitmeme is creating a sustainable and engaging ecosystem that rewards participation and adoption of Web3 technologies. Officiel hjemmeside: https://bitmeme.net/ Hvidbog: https://bitmeme.net/whitepaper Køb BTM nu!

BitMeme (BTM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitMeme (BTM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.50K $ 35.50K $ 35.50K Samlet udbud $ 88.85B $ 88.85B $ 88.85B Cirkulerende forsyning $ 88.60B $ 88.60B $ 88.60B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.60K $ 35.60K $ 35.60K Alle tiders Høj: $ 0.00002215 $ 0.00002215 $ 0.00002215 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BitMeme (BTM) pris

BitMeme (BTM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitMeme (BTM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTM's tokenomics, kan du udforske BTM tokens live-pris!

