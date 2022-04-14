BitCone (CONE) Tokenomics Få vigtig indsigt i BitCone (CONE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BitCone (CONE) Information BitCone (CONE) is a community utility token made by Cones, for Cones. 608 Billion tokens were created to parallel the 608 Cone Head - Reddit Collectible Avatars. The token is governed democratically, so every decision is voted on via Conemunity Polls. BitCones can be earned through Avatar Airdrops, Community Events and "BitCone Mining", a revolutionary automated content monetization platform, that incentivizes user engagement in r/ConeHeads and other participating subReddits. BitCones can also be utilized to Trade & List Reddit Collectible Avatars NFT on our very own NFT Marketplace - Avatarmate.xyz! Officiel hjemmeside: https://bitcone.lol/ Hvidbog: https://bitcone.medium.com/cone-lore-the-incomplete-cone-head-bitcone-history-cone-tokenomics-road-ahead-37f636ba9a87 Køb CONE nu!

BitCone (CONE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitCone (CONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 294.96K $ 294.96K $ 294.96K Samlet udbud $ 608.00B $ 608.00B $ 608.00B Cirkulerende forsyning $ 587.38B $ 587.38B $ 587.38B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 305.31K $ 305.31K $ 305.31K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BitCone (CONE) pris

BitCone (CONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitCone (CONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CONE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CONE's tokenomics, kan du udforske CONE tokens live-pris!

CONE Prisprediktion Vil du vide, hvor CONE måske er på vej hen? Vores CONE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CONE Tokens prisprediktion nu!

