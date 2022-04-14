Bitcoin Printer (BRRR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitcoin Printer (BRRR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitcoin Printer (BRRR) Information $BRRR is a Solana-based token that redistributes 5% of all transaction volume to holders in native Bitcoin ($BTC). The project aims to provide a simple, transparent, and fully automated way to earn Bitcoin without staking, farming, or claiming. Rewards are sent directly to holders’ wallets, requiring no user action. $BRRR uses trading volume as its core mechanic, creating a passive and sustainable $BTC yield system. By leveraging Solana’s high throughput and low fees, the project ensures scalable and efficient reward distribution. Officiel hjemmeside: https://bitcoinprinter.cash Køb BRRR nu!

Bitcoin Printer (BRRR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Printer (BRRR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.77K $ 11.77K $ 11.77K Samlet udbud $ 968.57M $ 968.57M $ 968.57M Cirkulerende forsyning $ 968.57M $ 968.57M $ 968.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.77K $ 11.77K $ 11.77K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bitcoin Printer (BRRR) pris

Bitcoin Printer (BRRR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcoin Printer (BRRR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRRR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRRR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRRR's tokenomics, kan du udforske BRRR tokens live-pris!

