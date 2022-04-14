Decred (DCR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Decred (DCR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Decred (DCR) Information Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community. Officiel hjemmeside: https://decred.org/ Hvidbog: https://docs.decred.org/ Block Explorer: https://dcrdata.decred.org/ Køb DCR nu!

Decred (DCR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Decred (DCR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 289.69M $ 289.69M $ 289.69M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 16.96M $ 16.96M $ 16.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 358.70M $ 358.70M $ 358.70M Alle tiders Høj: $ 248.52681 $ 248.52681 $ 248.52681 Alle tiders Lav: $ 0.3947960138320923 $ 0.3947960138320923 $ 0.3947960138320923 Nuværende pris: $ 17.081 $ 17.081 $ 17.081 Få mere at vide om Decred (DCR) pris

Decred (DCR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Decred (DCR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DCR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DCR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DCR's tokenomics, kan du udforske DCR tokens live-pris!

Sådan køber du DCR Er du interesseret i at tilføje Decred (DCR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DCR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DCR på MEXC nu!

Decred (DCR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DCR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DCR prishistorikken nu!

DCR Prisprediktion Vil du vide, hvor DCR måske er på vej hen? Vores DCR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DCR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!