BITCOIN Act (BTCACT) Information The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation. Officiel hjemmeside: https://bitcoinact.fun/ Køb BTCACT nu!

BITCOIN Act (BTCACT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BITCOIN Act (BTCACT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.79K $ 67.79K $ 67.79K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 67.79K $ 67.79K $ 67.79K Alle tiders Høj: $ 0.486692 $ 0.486692 $ 0.486692 Alle tiders Lav: $ 0.00401578 $ 0.00401578 $ 0.00401578 Nuværende pris: $ 0.00678667 $ 0.00678667 $ 0.00678667 Få mere at vide om BITCOIN Act (BTCACT) pris

BITCOIN Act (BTCACT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BITCOIN Act (BTCACT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTCACT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTCACT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTCACT's tokenomics, kan du udforske BTCACT tokens live-pris!

BTCACT Prisprediktion Vil du vide, hvor BTCACT måske er på vej hen? Vores BTCACT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

