BIG (BIG) Tokenomics Få vigtig indsigt i BIG (BIG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BIG (BIG) Information BIG is a memecoin on Avalanche that stands for "Believe In Greatness," built to inspire a winning mindset and empower ambition. With a bold narrative centered on aspiration, BIG taps into the dreams of crypto users, embodying the energy to achieve greatness. Represented by the mighty hippo—powerful, fearless, and confident—BIG is the movement that turns ambition into reality. Dream BIG, join the herd today and achieve greatness. Officiel hjemmeside: https://bigmeme.xyz/ Køb BIG nu!

BIG (BIG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BIG (BIG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 106.59K $ 106.59K $ 106.59K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 106.59K $ 106.59K $ 106.59K Alle tiders Høj: $ 0.03951104 $ 0.03951104 $ 0.03951104 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010653 $ 0.00010653 $ 0.00010653 Få mere at vide om BIG (BIG) pris

BIG (BIG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BIG (BIG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIG's tokenomics, kan du udforske BIG tokens live-pris!

BIG Prisprediktion Vil du vide, hvor BIG måske er på vej hen? Vores BIG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!