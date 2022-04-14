BetSwirl (BETS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BetSwirl (BETS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BetSwirl (BETS) Information BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse

Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners

A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS

A staking program to share the project profits with the community

A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!

A transparent system with a complete protocol analytics dashboard

A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises! Officiel hjemmeside: https://www.betswirl.com Køb BETS nu!

BetSwirl (BETS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BetSwirl (BETS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 621.84K $ 621.84K $ 621.84K Samlet udbud $ 6.48B $ 6.48B $ 6.48B Cirkulerende forsyning $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Alle tiders Høj: $ 0.00143188 $ 0.00143188 $ 0.00143188 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022185 $ 0.00022185 $ 0.00022185 Få mere at vide om BetSwirl (BETS) pris

BetSwirl (BETS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BetSwirl (BETS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BETS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BETS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BETS's tokenomics, kan du udforske BETS tokens live-pris!

BETS Prisprediktion Vil du vide, hvor BETS måske er på vej hen? Vores BETS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BETS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!