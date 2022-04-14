BeffAI ($BEFFAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i BeffAI ($BEFFAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BeffAI ($BEFFAI) Information $BeffAI is the Solana token powering BasedBeffAI. BasedBeffAI is an OG ELIZA agent built on ai16z's ELIZA technology and inspired by the e/acc movement. Trained on BasedBeffJezos's X posts for peak e/acc accuracy, BasedBeffAI evolves with ELIZA tech advancements. Learn more: ELIZA tech: https://github.com/ai16z/eliza E/ACC: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_accelerationism A C C E L E R A T E Officiel hjemmeside: https://basedbeffai.ai/ Køb $BEFFAI nu!

BeffAI ($BEFFAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BeffAI ($BEFFAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.82K $ 49.82K $ 49.82K Samlet udbud $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Cirkulerende forsyning $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 49.82K $ 49.82K $ 49.82K Alle tiders Høj: $ 0.00545427 $ 0.00545427 $ 0.00545427 Alle tiders Lav: $ 0.00004718 $ 0.00004718 $ 0.00004718 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BeffAI ($BEFFAI) pris

BeffAI ($BEFFAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BeffAI ($BEFFAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $BEFFAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $BEFFAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $BEFFAI's tokenomics, kan du udforske $BEFFAI tokens live-pris!

$BEFFAI Prisprediktion Vil du vide, hvor $BEFFAI måske er på vej hen? Vores $BEFFAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $BEFFAI Tokens prisprediktion nu!

