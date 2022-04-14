Bear Champ (BCHAMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bear Champ (BCHAMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bear Champ (BCHAMP) Information JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement. Officiel hjemmeside: https://www.thebearchamp.com/ Køb BCHAMP nu!

Bear Champ (BCHAMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bear Champ (BCHAMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 401.62K $ 401.62K $ 401.62K Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 401.62K $ 401.62K $ 401.62K Alle tiders Høj: $ 0.00327313 $ 0.00327313 $ 0.00327313 Alle tiders Lav: $ 0.00025109 $ 0.00025109 $ 0.00025109 Nuværende pris: $ 0.00040191 $ 0.00040191 $ 0.00040191 Få mere at vide om Bear Champ (BCHAMP) pris

Bear Champ (BCHAMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bear Champ (BCHAMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BCHAMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BCHAMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BCHAMP's tokenomics, kan du udforske BCHAMP tokens live-pris!

