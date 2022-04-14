Based SPX6900 (SPX6900) Tokenomics Få vigtig indsigt i Based SPX6900 (SPX6900), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Based SPX6900 (SPX6900) Information BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵 Officiel hjemmeside: https://www.based-spx6900.com/ Køb SPX6900 nu!

Based SPX6900 (SPX6900) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Based SPX6900 (SPX6900), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 730.51K $ 730.51K $ 730.51K Samlet udbud $ 962.23M $ 962.23M $ 962.23M Cirkulerende forsyning $ 962.23M $ 962.23M $ 962.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 730.51K $ 730.51K $ 730.51K Alle tiders Høj: $ 0.0014083 $ 0.0014083 $ 0.0014083 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00075919 $ 0.00075919 $ 0.00075919 Få mere at vide om Based SPX6900 (SPX6900) pris

Based SPX6900 (SPX6900) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Based SPX6900 (SPX6900) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPX6900 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPX6900 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPX6900's tokenomics, kan du udforske SPX6900 tokens live-pris!

SPX6900 Prisprediktion Vil du vide, hvor SPX6900 måske er på vej hen? Vores SPX6900 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPX6900 Tokens prisprediktion nu!

