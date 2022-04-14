Based ETH (BSDETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Based ETH (BSDETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Based ETH (BSDETH) Information Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023. Officiel hjemmeside: https://app.reserve.org/base/token/0xcb327b99ff831bf8223cced12b1338ff3aa322ff/overview Køb BSDETH nu!

Based ETH (BSDETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Based ETH (BSDETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.04M $ 22.04M $ 22.04M Samlet udbud $ 4.61K $ 4.61K $ 4.61K Cirkulerende forsyning $ 4.61K $ 4.61K $ 4.61K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.04M $ 22.04M $ 22.04M Alle tiders Høj: $ 4,942.01 $ 4,942.01 $ 4,942.01 Alle tiders Lav: $ 1,431.56 $ 1,431.56 $ 1,431.56 Nuværende pris: $ 4,781.28 $ 4,781.28 $ 4,781.28 Få mere at vide om Based ETH (BSDETH) pris

Based ETH (BSDETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Based ETH (BSDETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BSDETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BSDETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BSDETH's tokenomics, kan du udforske BSDETH tokens live-pris!

BSDETH Prisprediktion Vil du vide, hvor BSDETH måske er på vej hen? Vores BSDETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BSDETH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!