Taiko (TAIKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Taiko (TAIKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Taiko (TAIKO) Information Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API. Officiel hjemmeside: https://taiko.xyz/ Hvidbog: https://docs.taiko.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x10dea67478c5f8c5e2d90e5e9b26dbe60c54d800 Køb TAIKO nu!

Taiko (TAIKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Taiko (TAIKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 78.67M $ 78.67M $ 78.67M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 172.82M $ 172.82M $ 172.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4 $ 4 $ 4 Alle tiders Lav: $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 Nuværende pris: $ 0.4552 $ 0.4552 $ 0.4552 Få mere at vide om Taiko (TAIKO) pris

Taiko (TAIKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Taiko (TAIKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAIKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAIKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAIKO's tokenomics, kan du udforske TAIKO tokens live-pris!

Sådan køber du TAIKO Er du interesseret i at tilføje Taiko (TAIKO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TAIKO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TAIKO på MEXC nu!

Taiko (TAIKO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TAIKO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TAIKO prishistorikken nu!

TAIKO Prisprediktion Vil du vide, hvor TAIKO måske er på vej hen? Vores TAIKO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TAIKO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!