Udforsk Based Coin (BASED) tokenomics på MEXC. Få mere at vide om BASED tokens samlet udbud, token-distribution, markedsværdi, handelsvolumen og meget mere. Hold dig opdateret med data i realtid nu! Udforsk Based Coin (BASED) tokenomics på MEXC. Få mere at vide om BASED tokens samlet udbud, token-distribution, markedsværdi, handelsvolumen og meget mere. Hold dig opdateret med data i realtid nu!