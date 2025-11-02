Based Coin (BASED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.05% Prisændring (1D) -9.40% Prisændring (7D) -12.81%

Based Coin (BASED) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BASED handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BASEDs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BASED har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, -9.40% i løbet af 24 timer og -12.81% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Based Coin (BASED) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.04M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.14M Cirkulationsforsyning 57.28B Samlet Udbud 62,325,651,231.26195

