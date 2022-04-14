Balanced (BALN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Balanced (BALN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced's extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it. Officiel hjemmeside: https://balanced.network/

Balanced (BALN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Balanced (BALN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Samlet udbud $ 26.45M $ 26.45M $ 26.45M Cirkulerende forsyning $ 26.45M $ 26.45M $ 26.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Alle tiders Høj: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Alle tiders Lav: $ 0.04903173 $ 0.04903173 $ 0.04903173 Nuværende pris: $ 0.071926 $ 0.071926 $ 0.071926 Få mere at vide om Balanced (BALN) pris

Balanced (BALN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Balanced (BALN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BALN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BALN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BALN's tokenomics, kan du udforske BALN tokens live-pris!

Vil du vide, hvor BALN måske er på vej hen? Vores BALN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

