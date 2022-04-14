Bag (BAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bag (BAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bag (BAG) Information Bag.win is the world’s most immersive online casino. Come play your favorite games, degen with your friends, and enjoy the thrill of Vegas from the comfort of home. You can play on any mobile or desktop browser. Choose your gaming experience by playing in the Bag City Metaverse or on a classic 2D interface. Use $BAG to play games and boost your cashback and referral rewards. The more $BAG you hold, the higher reward multiplier you earn. Officiel hjemmeside: https://bag.win Hvidbog: https://docs.bagcoin.org Køb BAG nu!

Bag (BAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bag (BAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 921.87K $ 921.87K $ 921.87K Samlet udbud $ 5.95B $ 5.95B $ 5.95B Cirkulerende forsyning $ 5.95B $ 5.95B $ 5.95B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 921.87K $ 921.87K $ 921.87K Alle tiders Høj: $ 0.00620995 $ 0.00620995 $ 0.00620995 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015445 $ 0.00015445 $ 0.00015445 Få mere at vide om Bag (BAG) pris

Bag (BAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bag (BAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAG's tokenomics, kan du udforske BAG tokens live-pris!

