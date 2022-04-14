B20 (B20) Tokenomics Få vigtig indsigt i B20 (B20), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

B20 (B20) Information B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse’s mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the “keys” to this digital vault. Officiel hjemmeside: https://b20.whalestreet.xyz Køb B20 nu!

B20 (B20) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for B20 (B20), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 436.36K $ 436.36K $ 436.36K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 877.22K $ 877.22K $ 877.22K Alle tiders Høj: $ 28.62 $ 28.62 $ 28.62 Alle tiders Lav: $ 0.01405272 $ 0.01405272 $ 0.01405272 Nuværende pris: $ 0.087721 $ 0.087721 $ 0.087721 Få mere at vide om B20 (B20) pris

B20 (B20) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for B20 (B20) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal B20 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange B20 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår B20's tokenomics, kan du udforske B20 tokens live-pris!

