AVINOC (AVINOC) Tokenomics Få vigtig indsigt i AVINOC (AVINOC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AVINOC (AVINOC) Information AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated. Officiel hjemmeside: https://www.avinoc.com/ Hvidbog: https://static.avinoc.cloud/downloads/AVINOC_Whitepaper_en.pdf Køb AVINOC nu!

AVINOC (AVINOC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AVINOC (AVINOC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 167.02M $ 167.02M $ 167.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.37M $ 10.37M $ 10.37M Alle tiders Høj: $ 3.29 $ 3.29 $ 3.29 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01039118 $ 0.01039118 $ 0.01039118 Få mere at vide om AVINOC (AVINOC) pris

AVINOC (AVINOC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AVINOC (AVINOC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVINOC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVINOC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVINOC's tokenomics, kan du udforske AVINOC tokens live-pris!

AVINOC Prisprediktion Vil du vide, hvor AVINOC måske er på vej hen? Vores AVINOC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AVINOC Tokens prisprediktion nu!

