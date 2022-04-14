autism (AUTISM) Tokenomics
autism (AUTISM) Information
Haha, how can autism be used as an insult? Only ignorant people would use autism as an insult. (And there's nothing I hate more than ignorance)
Autism is a gift in my case, I have an IQ of over 150 which makes me technically a genius thanks to my autism. I've been going through school all my life being bored out of my fucking brains getting at least 95% on all my tests (and all the incorrect answers were silly mistakes ) because I'm just too fucking smart for school I can't wait for everyone else to learn someting I already knew within the first day or too of being taught it.
Every year I scored the best of my year on these stupid multiple choice tests we do and the headmaster came to my class to tell me that, which obviously resulted in being called a 'nerd' which is true but I shouldn't be ridiculed for it.
autism (AUTISM) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for autism (AUTISM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
autism (AUTISM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for autism (AUTISM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal AUTISM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange AUTISM tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår AUTISM's tokenomics, kan du udforske AUTISM tokens live-pris!
AUTISM Prisprediktion
Vil du vide, hvor AUTISM måske er på vej hen? Vores AUTISM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.