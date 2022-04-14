ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomics Få vigtig indsigt i ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Information Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. Officiel hjemmeside: https://asynchronus.ai Hvidbog: https://www.asynchronus.ai/whitepaper Køb ASYNC nu!

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 619.99M $ 619.99M $ 619.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Alle tiders Høj: $ 0.00452434 $ 0.00452434 $ 0.00452434 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00262061 $ 0.00262061 $ 0.00262061 Få mere at vide om ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) pris

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASYNC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASYNC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASYNC's tokenomics, kan du udforske ASYNC tokens live-pris!

