aSUGAR (ASUGAR) Information Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand. Officiel hjemmeside: https://app.beraji.com

aSUGAR (ASUGAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for aSUGAR (ASUGAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 271.87K $ 271.87K $ 271.87K Samlet udbud $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Cirkulerende forsyning $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 271.87K $ 271.87K $ 271.87K Alle tiders Høj: $ 0.099079 $ 0.099079 $ 0.099079 Alle tiders Lav: $ 0.064832 $ 0.064832 $ 0.064832 Nuværende pris: $ 0.064912 $ 0.064912 $ 0.064912 Få mere at vide om aSUGAR (ASUGAR) pris

aSUGAR (ASUGAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for aSUGAR (ASUGAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASUGAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASUGAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

ASUGAR Prisprediktion Vil du vide, hvor ASUGAR måske er på vej hen? Vores ASUGAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

