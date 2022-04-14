ARTH (ARTH) Tokenomics Få vigtig indsigt i ARTH (ARTH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ARTH (ARTH) Information ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral. Officiel hjemmeside: https://arthcoin.com/ Køb ARTH nu!

ARTH (ARTH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ARTH (ARTH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 785.62K $ 785.62K $ 785.62K Samlet udbud $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K Cirkulerende forsyning $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 785.62K $ 785.62K $ 785.62K Alle tiders Høj: $ 4.49 $ 4.49 $ 4.49 Alle tiders Lav: $ 0.108627 $ 0.108627 $ 0.108627 Nuværende pris: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Få mere at vide om ARTH (ARTH) pris

ARTH (ARTH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ARTH (ARTH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARTH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARTH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARTH's tokenomics, kan du udforske ARTH tokens live-pris!

ARTH Prisprediktion Vil du vide, hvor ARTH måske er på vej hen? Vores ARTH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ARTH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!