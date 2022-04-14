Archethic (UCO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Archethic (UCO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Archethic (UCO) Information ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger. Officiel hjemmeside: https://www.archethic.net/ Hvidbog: https://www.archethic.net/assets/files/white_paper.pdf Køb UCO nu!

Archethic (UCO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Archethic (UCO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 123.09K $ 123.09K $ 123.09K Samlet udbud $ 966.02M $ 966.02M $ 966.02M Cirkulerende forsyning $ 415.55M $ 415.55M $ 415.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 286.15K $ 286.15K $ 286.15K Alle tiders Høj: $ 0.401399 $ 0.401399 $ 0.401399 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00029621 $ 0.00029621 $ 0.00029621 Få mere at vide om Archethic (UCO) pris

Archethic (UCO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Archethic (UCO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UCO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UCO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UCO's tokenomics, kan du udforske UCO tokens live-pris!

UCO Prisprediktion Vil du vide, hvor UCO måske er på vej hen? Vores UCO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UCO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!