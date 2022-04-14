ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomics Få vigtig indsigt i ANGRYGUY (ANGRYGUY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ANGRYGUY (ANGRYGUY) Information ANGRYGUY is a meme-based cryptocurrency designed to bring humor and utility to the blockchain. Born from the frustration of everyday life, ANGRYGUY channels those feelings into a fun and engaging community-driven token. Its purpose is to entertain while also fostering a sense of empowerment for holders. Whether you're holding ANGRYGUY as a playful investment or part of a larger movement, it brings together meme culture and cryptocurrency to create an ecosystem where anger turns into opportunity. Holders can unlock rewards, exclusive content, and a space for venting in a light-hearted way. Officiel hjemmeside: https://angryguy.io Køb ANGRYGUY nu!

ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ANGRYGUY (ANGRYGUY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.13K $ 12.13K $ 12.13K Samlet udbud $ 997.37M $ 997.37M $ 997.37M Cirkulerende forsyning $ 997.37M $ 997.37M $ 997.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.13K $ 12.13K $ 12.13K Alle tiders Høj: $ 0.00290695 $ 0.00290695 $ 0.00290695 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ANGRYGUY (ANGRYGUY) pris

ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ANGRYGUY (ANGRYGUY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANGRYGUY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANGRYGUY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANGRYGUY's tokenomics, kan du udforske ANGRYGUY tokens live-pris!

