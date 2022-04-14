ANDY70B (ANDY70B) Tokenomics Få vigtig indsigt i ANDY70B (ANDY70B), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ANDY70B (ANDY70B) Information $ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore. Officiel hjemmeside: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Hvidbog: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Køb ANDY70B nu!

ANDY70B (ANDY70B) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ANDY70B (ANDY70B), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 165.33K $ 165.33K $ 165.33K Samlet udbud $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M Cirkulerende forsyning $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 165.33K $ 165.33K $ 165.33K Alle tiders Høj: $ 0.02425673 $ 0.02425673 $ 0.02425673 Alle tiders Lav: $ 0.00004387 $ 0.00004387 $ 0.00004387 Nuværende pris: $ 0.00017122 $ 0.00017122 $ 0.00017122 Få mere at vide om ANDY70B (ANDY70B) pris

ANDY70B (ANDY70B) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ANDY70B (ANDY70B) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANDY70B tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANDY70B tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANDY70B's tokenomics, kan du udforske ANDY70B tokens live-pris!

ANDY70B Prisprediktion Vil du vide, hvor ANDY70B måske er på vej hen? Vores ANDY70B prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ANDY70B Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!