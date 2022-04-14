Amulet Protocol (AMU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Amulet Protocol (AMU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Amulet Protocol (AMU) Information Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector. Officiel hjemmeside: https://amulet.org/ Hvidbog: https://docs.amulet.org/amulet-v2/resources/amulet-v2-litepaper Køb AMU nu!

Amulet Protocol (AMU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Amulet Protocol (AMU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 99.81K $ 99.81K $ 99.81K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 553.81M $ 553.81M $ 553.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 180.22K $ 180.22K $ 180.22K Alle tiders Høj: $ 0.078485 $ 0.078485 $ 0.078485 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018022 $ 0.00018022 $ 0.00018022 Få mere at vide om Amulet Protocol (AMU) pris

Amulet Protocol (AMU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Amulet Protocol (AMU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AMU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AMU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AMU's tokenomics, kan du udforske AMU tokens live-pris!

AMU Prisprediktion Vil du vide, hvor AMU måske er på vej hen? Vores AMU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AMU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!