AMPLY (AMPLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i AMPLY (AMPLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AMPLY (AMPLY) Information Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time. Officiel hjemmeside: https://amply.finance/ Hvidbog: https://docs.amply.finance/ Køb AMPLY nu!

AMPLY (AMPLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AMPLY (AMPLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.51K $ 19.51K $ 19.51K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 16.20M $ 16.20M $ 16.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Alle tiders Høj: $ 0.116769 $ 0.116769 $ 0.116769 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00120456 $ 0.00120456 $ 0.00120456 Få mere at vide om AMPLY (AMPLY) pris

AMPLY (AMPLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AMPLY (AMPLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AMPLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AMPLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AMPLY's tokenomics, kan du udforske AMPLY tokens live-pris!

