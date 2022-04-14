AgentMe (AGME) Tokenomics Få vigtig indsigt i AgentMe (AGME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AgentMe (AGME) Information AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0 Officiel hjemmeside: https://www.agentme.xyz/ Køb AGME nu!

AgentMe (AGME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AgentMe (AGME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.33K $ 18.33K $ 18.33K Samlet udbud $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M Cirkulerende forsyning $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.33K $ 18.33K $ 18.33K Alle tiders Høj: $ 0.00446036 $ 0.00446036 $ 0.00446036 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AgentMe (AGME) pris

AgentMe (AGME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AgentMe (AGME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGME's tokenomics, kan du udforske AGME tokens live-pris!

