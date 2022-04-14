AgentLayer (AGENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i AgentLayer (AGENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AgentLayer (AGENT) Information AgentLayer is the world's first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain. Officiel hjemmeside: https://www.agentlayer.xyz/ Hvidbog: https://agentlayer.xyz/whitepaper

AgentLayer (AGENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AgentLayer (AGENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 797.96K Samlet udbud $ 998.00M Cirkulerende forsyning $ 516.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.54M Alle tiders Høj: $ 0.095682 Alle tiders Lav: $ 0.00135132 Nuværende pris: $ 0.00154535

AgentLayer (AGENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AgentLayer (AGENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

