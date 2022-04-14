AgentHub ($DIRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i AgentHub ($DIRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AgentHub ($DIRA) Information AI Agents Directory is building the first open, community-driven hub for discovering, testing, and scaling AI agents. The platform helps users find and compare hundreds of AI agents across tasks and industries, while giving builders tools to list, gain traction, and monetize. Our token, $DIRA, is used to unlock premium features, support builders, and reward community participation through reviews, feedback, and testing. Officiel hjemmeside: https://aiagentsdirectory.com/ Hvidbog: https://aiagentsdirectory.com/dira-token Køb $DIRA nu!

AgentHub ($DIRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AgentHub ($DIRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.96K $ 64.96K $ 64.96K Samlet udbud $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Cirkulerende forsyning $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.96K $ 64.96K $ 64.96K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AgentHub ($DIRA) pris

AgentHub ($DIRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AgentHub ($DIRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $DIRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $DIRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $DIRA's tokenomics, kan du udforske $DIRA tokens live-pris!

$DIRA Prisprediktion Vil du vide, hvor $DIRA måske er på vej hen? Vores $DIRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $DIRA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!