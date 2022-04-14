Adillo (ADILLO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Adillo (ADILLO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Adillo (ADILLO) Information Armadillo, nicknamed $ADILLO, comes from the same zoo as Moodeng. Being an endangered species, $ADILLO has captured the hearts of countless visitors. There have been many adoption requests from people all over the world, but the most surprising offer came from a laid-back individual who offered millions just to take a photo with him. While others offered smaller amounts to adopt $ADILLO, this man was determined to spend a fortune for a single picture. Officiel hjemmeside: https://adillo.world/ Hvidbog: https://support@adillo.world Køb ADILLO nu!

Adillo (ADILLO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Adillo (ADILLO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.16K $ 60.16K $ 60.16K Samlet udbud $ 991.34M $ 991.34M $ 991.34M Cirkulerende forsyning $ 991.34M $ 991.34M $ 991.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.16K $ 60.16K $ 60.16K Alle tiders Høj: $ 0.00544262 $ 0.00544262 $ 0.00544262 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Adillo (ADILLO) pris

Adillo (ADILLO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Adillo (ADILLO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ADILLO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ADILLO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ADILLO's tokenomics, kan du udforske ADILLO tokens live-pris!

