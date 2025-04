Hvad er Adillo (ADILLO)

Armadillo, nicknamed $ADILLO, comes from the same zoo as Moodeng. Being an endangered species, $ADILLO has captured the hearts of countless visitors. There have been many adoption requests from people all over the world, but the most surprising offer came from a laid-back individual who offered millions just to take a photo with him. While others offered smaller amounts to adopt $ADILLO, this man was determined to spend a fortune for a single picture.

Adillo (ADILLO) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside