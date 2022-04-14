achi (ACHI) Tokenomics
Achi: Unleashing the Fun in Crypto! Join the Achi community, a unique meme project inspired by the beloved dog in dogwifhat. Achi brings humor and creativity to the crypto space, combining the power of blockchain with a playful and engaging mascot. Explore the world of Achi memes, trade limited edition NFTs, and be part of a vibrant community where laughter meets decentralized finance. Embrace the lighter side of crypto with Achi – where every meme has a tokenomics tale!
achi (ACHI) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for achi (ACHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
achi (ACHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for achi (ACHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal ACHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange ACHI tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår ACHI's tokenomics, kan du udforske ACHI tokens live-pris!
