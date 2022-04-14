aaa cat (AAA) Tokenomics Få vigtig indsigt i aaa cat (AAA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

aaa cat (AAA) Information Drippy stumbled upon this epic image of a black cat on Friday the 13th posted buy Sui Name Service and thought, "Wow, this would make a fire meme coin!" With all the buzz about Move Pump, Drippy wanted to test the meme creation tool on the platform. He created the token as a test and degens started to buy. He then posted it on his X account and all the Sui degens pushed it to complete the bonding curve within minutes. Now aaaCat is the fastest growing meme coin on Sui Network Officiel hjemmeside: https://aaacatsui.com/ Køb AAA nu!

aaa cat (AAA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for aaa cat (AAA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Alle tiders Høj: $ 0.00367516 $ 0.00367516 $ 0.00367516 Alle tiders Lav: $ 0.00004709 $ 0.00004709 $ 0.00004709 Nuværende pris: $ 0.00010766 $ 0.00010766 $ 0.00010766 Få mere at vide om aaa cat (AAA) pris

aaa cat (AAA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for aaa cat (AAA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AAA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AAA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AAA's tokenomics, kan du udforske AAA tokens live-pris!

