Zora (ZORA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zora (ZORA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zora (ZORA) Information ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools. Officiel hjemmeside: https://zora.co/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69 Køb ZORA nu!

Zora (ZORA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zora (ZORA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 333.12M $ 333.12M $ 333.12M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.23B $ 3.23B $ 3.23B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Alle tiders Høj: $ 0.148499 $ 0.148499 $ 0.148499 Alle tiders Lav: $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 Nuværende pris: $ 0.103094 $ 0.103094 $ 0.103094 Få mere at vide om Zora (ZORA) pris

Zora (ZORA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zora (ZORA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZORA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZORA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZORA's tokenomics, kan du udforske ZORA tokens live-pris!

Sådan køber du ZORA Er du interesseret i at tilføje Zora (ZORA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZORA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ZORA på MEXC nu!

Zora (ZORA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZORA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZORA prishistorikken nu!

ZORA Prisprediktion Vil du vide, hvor ZORA måske er på vej hen? Vores ZORA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZORA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!