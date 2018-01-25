Zilliqa (ZIL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zilliqa (ZIL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zilliqa (ZIL) Information Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management. Officiel hjemmeside: https://www.zilliqa.com/ Hvidbog: https://docs.zilliqa.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://viewblock.io/zilliqa Køb ZIL nu!

Zilliqa (ZIL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zilliqa (ZIL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 219.82M $ 219.82M $ 219.82M Samlet udbud $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Cirkulerende forsyning $ 19.40B $ 19.40B $ 19.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 237.93M $ 237.93M $ 237.93M Alle tiders Høj: $ 0.2564746 $ 0.2564746 $ 0.2564746 Alle tiders Lav: $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 Nuværende pris: $ 0.01133 $ 0.01133 $ 0.01133 Få mere at vide om Zilliqa (ZIL) pris

Zilliqa (ZIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zilliqa (ZIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZIL's tokenomics, kan du udforske ZIL tokens live-pris!

