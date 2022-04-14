zkSwap Finance (ZF) Tokenomics Få vigtig indsigt i zkSwap Finance (ZF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

zkSwap Finance (ZF) Information zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders. Officiel hjemmeside: https://zkswap.finance/ Hvidbog: https://docs.zkswap.finance/ Block Explorer: https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A Køb ZF nu!

zkSwap Finance (ZF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for zkSwap Finance (ZF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 567.21M $ 567.21M $ 567.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Alle tiders Høj: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Alle tiders Lav: $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 Nuværende pris: $ 0.00329 $ 0.00329 $ 0.00329 Få mere at vide om zkSwap Finance (ZF) pris

zkSwap Finance (ZF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for zkSwap Finance (ZF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZF's tokenomics, kan du udforske ZF tokens live-pris!

zkSwap Finance (ZF) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZF prishistorikken nu!

ZF Prisprediktion Vil du vide, hvor ZF måske er på vej hen? Vores ZF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZF Tokens prisprediktion nu!

