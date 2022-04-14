Zeus Network (ZEUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zeus Network (ZEUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zeus Network (ZEUS) Information Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO. Officiel hjemmeside: https://zeusnetwork.xyz/ Hvidbog: https://docs.zeusnetwork.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ZEUS1aR7aX8DFFJf5QjWj2ftDDdNTroMNGo8YoQm3Gq Køb ZEUS nu!

Zeus Network (ZEUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zeus Network (ZEUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 124.80M $ 124.80M $ 124.80M Alle tiders Høj: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Alle tiders Lav: $ 0.12182028009989558 $ 0.12182028009989558 $ 0.12182028009989558 Nuværende pris: $ 0.1248 $ 0.1248 $ 0.1248 Få mere at vide om Zeus Network (ZEUS) pris

Zeus Network (ZEUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zeus Network (ZEUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZEUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZEUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZEUS's tokenomics, kan du udforske ZEUS tokens live-pris!

Sådan køber du ZEUS Er du interesseret i at tilføje Zeus Network (ZEUS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZEUS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ZEUS på MEXC nu!

Zeus Network (ZEUS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZEUS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZEUS prishistorikken nu!

ZEUS Prisprediktion Vil du vide, hvor ZEUS måske er på vej hen? Vores ZEUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZEUS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!