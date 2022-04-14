ZeroLend (ZERO) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZeroLend (ZERO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZeroLend (ZERO) Information ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL. Officiel hjemmeside: https://zerolend.xyz/ Hvidbog: https://docs.zerolend.xyz/ Block Explorer: https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7 Køb ZERO nu!

ZeroLend (ZERO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZeroLend (ZERO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.35M $ 3.35M $ 3.35M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 54.87B $ 54.87B $ 54.87B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Alle tiders Høj: $ 0.0024776 $ 0.0024776 $ 0.0024776 Alle tiders Lav: $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 Nuværende pris: $ 0.00006101 $ 0.00006101 $ 0.00006101 Få mere at vide om ZeroLend (ZERO) pris

ZeroLend (ZERO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZeroLend (ZERO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZERO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZERO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZERO's tokenomics, kan du udforske ZERO tokens live-pris!

