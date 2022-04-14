Unizen (ZCX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Unizen (ZCX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Unizen (ZCX) Information

Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

Officiel hjemmeside:
https://unizen.io
Hvidbog:
https://docs.unizen.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804

Unizen (ZCX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Unizen (ZCX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 16.32M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 650.82M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 25.07M
Alle tiders Høj:
$ 5.972
Alle tiders Lav:
$ 0.02076762819242495
Nuværende pris:
$ 0.02507
Unizen (ZCX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Unizen (ZCX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ZCX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ZCX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ZCX's tokenomics, kan du udforske ZCX tokens live-pris!

Sådan køber du ZCX

Er du interesseret i at tilføje Unizen (ZCX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZCX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Unizen (ZCX) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for ZCX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ZCX Prisprediktion

Vil du vide, hvor ZCX måske er på vej hen? Vores ZCX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.