yieldbasis (YB) Tokenomics

yieldbasis (YB) Tokenomics

Få vigtig indsigt i yieldbasis (YB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 11:46:10 (UTC+8)
USD

yieldbasis (YB) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for yieldbasis (YB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 38.65M
$ 38.65M$ 38.65M
Samlet udbud
$ 700.00M
$ 700.00M$ 700.00M
Cirkulerende forsyning
$ 87.92M
$ 87.92M$ 87.92M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 439.60M
$ 439.60M$ 439.60M
Alle tiders Høj:
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
Alle tiders Lav:
$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601
Nuværende pris:
$ 0.4396
$ 0.4396$ 0.4396

yieldbasis (YB) Information

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

Officiel hjemmeside:
https://yieldbasis.com
Hvidbog:
https://github.com/yield-basis/yb-paper/blob/master/leveraged-liquidity-paper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x01791F726B4103694969820be083196cC7c045fF

yieldbasis (YB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for yieldbasis (YB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal YB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange YB tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår YB's tokenomics, kan du udforske YB tokens live-pris!

Sådan køber du YB

Er du interesseret i at tilføje yieldbasis (YB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe YB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

yieldbasis (YB) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for YB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

YB Prisprediktion

Vil du vide, hvor YB måske er på vej hen? Vores YB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken