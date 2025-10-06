Hvad er yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool. YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil yieldbasis (YB) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine yieldbasis (YB) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for yieldbasis.

yieldbasis (YB) Tokenomics

At forstå tokenomics for yieldbasis (YB) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om YB Tokens omfattende tokenomics nu!

yieldbasis Ressource

Hvad er markedsværdien af yieldbasis? Markedsværdien for YB er $ 51.99M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af YB? Den cirkulerende forsyning af YB er 87.92M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på YB? YB opnåede en ATH-pris på 0.9394352030918264 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på YB? YB så en ATL-pris på 0.35919482061601 USD .

yieldbasis (YB) Vigtige brancheopdateringer

