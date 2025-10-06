UdvekslingDEX+
Den direkte yieldbasis pris i dag er 0.5913 USD. Følg med i realtid YB til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk YB prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

yieldbasis Logo

yieldbasis-kurs(YB)

1 YB til USD direkte pris:

$0.5919
$0.5919$0.5919
+8.05%1D
USD
yieldbasis (YB) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:35:34 (UTC+8)

yieldbasis (YB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.5362
$ 0.5362$ 0.5362
24H lav
$ 0.6341
$ 0.6341$ 0.6341
24H høj

$ 0.5362
$ 0.5362$ 0.5362

$ 0.6341
$ 0.6341$ 0.6341

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

+3.84%

+8.05%

+3.53%

+3.53%

yieldbasis (YB) realtidsprisen er $ 0.5913. I løbet af de sidste 24 timer har YB handlet mellem et lavpunkt på $ 0.5362 og et højdepunkt på $ 0.6341, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YBs højeste pris nogensinde er $ 0.9394352030918264, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.35919482061601.

Når det gælder kortsigtet performance, YB har ændret sig med +3.84% i løbet af den sidste time, +8.05% i løbet af 24 timer og +3.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

yieldbasis (YB) Markedsinformation

No.494

$ 51.99M
$ 51.99M$ 51.99M

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 591.30M
$ 591.30M$ 591.30M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

Den nuværende markedsværdi på yieldbasis er $ 51.99M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 1.26M. Det cirkulerende forsyning af YB er 87.92M, med et samlet udbud på 700000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 591.30M.

yieldbasis (YB) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for yieldbasis i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.044098+8.05%
30 dage$ +0.1913+47.82%
60 dage$ +0.1913+47.82%
90 dage$ +0.1913+47.82%
yieldbasis Prisændring i dag

I dag YB blev der registreret en ændring på $ +0.044098 (+8.05%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

yieldbasis 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.1913 (+47.82%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

yieldbasis 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage YB sås en ændring af $ +0.1913 (+47.82%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

yieldbasis 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.1913 (+47.82%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for yieldbasis (YB)?

Tjek yieldbasisPrishistorik-siden nu.

Hvad er yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineyieldbasisinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekYBtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om yieldbasis på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din yieldbasis købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

yieldbasis Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil yieldbasis (YB) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine yieldbasis (YB) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for yieldbasis.

Tjek yieldbasis prisprediktion nu!

yieldbasis (YB) Tokenomics

At forstå tokenomics for yieldbasis (YB) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om YB Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du yieldbasis (YB)

Leder du efter, hvordan du køber yieldbasis? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe yieldbasis på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

YB til lokale valutaer

1 yieldbasis(YB) til VND
15,560.0595
1 yieldbasis(YB) til AUD
A$0.898776
1 yieldbasis(YB) til GBP
0.449388
1 yieldbasis(YB) til EUR
0.508518
1 yieldbasis(YB) til USD
$0.5913
1 yieldbasis(YB) til MYR
RM2.477547
1 yieldbasis(YB) til TRY
24.852339
1 yieldbasis(YB) til JPY
¥90.4689
1 yieldbasis(YB) til ARS
ARS$848.349936
1 yieldbasis(YB) til RUB
47.534607
1 yieldbasis(YB) til INR
52.489701
1 yieldbasis(YB) til IDR
Rp9,854.996058
1 yieldbasis(YB) til PHP
34.703397
1 yieldbasis(YB) til EGP
￡E.27.927099
1 yieldbasis(YB) til BRL
R$3.175281
1 yieldbasis(YB) til CAD
C$0.82782
1 yieldbasis(YB) til BDT
72.327816
1 yieldbasis(YB) til NGN
854.475804
1 yieldbasis(YB) til COP
$2,274.228495
1 yieldbasis(YB) til ZAR
R.10.270881
1 yieldbasis(YB) til UAH
24.805035
1 yieldbasis(YB) til TZS
T.Sh.1,449.264474
1 yieldbasis(YB) til VES
Bs130.6773
1 yieldbasis(YB) til CLP
$557.0046
1 yieldbasis(YB) til PKR
Rs166.98312
1 yieldbasis(YB) til KZT
312.194574
1 yieldbasis(YB) til THB
฿19.051686
1 yieldbasis(YB) til TWD
NT$18.206127
1 yieldbasis(YB) til AED
د.إ2.170071
1 yieldbasis(YB) til CHF
Fr0.47304
1 yieldbasis(YB) til HKD
HK$4.594401
1 yieldbasis(YB) til AMD
֏225.509994
1 yieldbasis(YB) til MAD
.د.م5.457699
1 yieldbasis(YB) til MXN
$10.974528
1 yieldbasis(YB) til SAR
ريال2.217375
1 yieldbasis(YB) til ETB
Br90.841419
1 yieldbasis(YB) til KES
KSh76.183092
1 yieldbasis(YB) til JOD
د.أ0.4192317
1 yieldbasis(YB) til PLN
2.175984
1 yieldbasis(YB) til RON
лв2.607633
1 yieldbasis(YB) til SEK
kr5.605524
1 yieldbasis(YB) til BGN
лв0.999297
1 yieldbasis(YB) til HUF
Ft198.954711
1 yieldbasis(YB) til CZK
12.470517
1 yieldbasis(YB) til KWD
د.ك0.1803465
1 yieldbasis(YB) til ILS
1.921725
1 yieldbasis(YB) til BOB
Bs4.085883
1 yieldbasis(YB) til AZN
1.00521
1 yieldbasis(YB) til TJS
SM5.428134
1 yieldbasis(YB) til GEL
1.602423
1 yieldbasis(YB) til AOA
Kz541.979667
1 yieldbasis(YB) til BHD
.د.ب0.2217375
1 yieldbasis(YB) til BMD
$0.5913
1 yieldbasis(YB) til DKK
kr3.825711
1 yieldbasis(YB) til HNL
L15.503886
1 yieldbasis(YB) til MUR
27.046062
1 yieldbasis(YB) til NAD
$10.223577
1 yieldbasis(YB) til NOK
kr5.983956
1 yieldbasis(YB) til NZD
$1.028862
1 yieldbasis(YB) til PAB
B/.0.5913
1 yieldbasis(YB) til PGK
K2.48346
1 yieldbasis(YB) til QAR
ر.ق2.146419
1 yieldbasis(YB) til RSD
дин.60.064254
1 yieldbasis(YB) til UZS
soʻm7,039.284588
1 yieldbasis(YB) til ALL
L49.367637
1 yieldbasis(YB) til ANG
ƒ1.058427
1 yieldbasis(YB) til AWG
ƒ1.058427
1 yieldbasis(YB) til BBD
$1.1826
1 yieldbasis(YB) til BAM
KM0.993384
1 yieldbasis(YB) til BIF
Fr1,728.3699
1 yieldbasis(YB) til BND
$0.762777
1 yieldbasis(YB) til BSD
$0.5913
1 yieldbasis(YB) til JMD
$94.637565
1 yieldbasis(YB) til KHR
2,365.2
1 yieldbasis(YB) til KMF
Fr251.8938
1 yieldbasis(YB) til LAK
12,854.347569
1 yieldbasis(YB) til LKR
රු179.506854
1 yieldbasis(YB) til MDL
L10.034361
1 yieldbasis(YB) til MGA
Ar2,651.56659
1 yieldbasis(YB) til MOP
P4.736313
1 yieldbasis(YB) til MVR
9.04689
1 yieldbasis(YB) til MWK
MK1,023.00813
1 yieldbasis(YB) til MZN
MT37.78407
1 yieldbasis(YB) til NPR
रु83.633472
1 yieldbasis(YB) til PYG
4,193.4996
1 yieldbasis(YB) til RWF
Fr859.1589
1 yieldbasis(YB) til SBD
$4.866399
1 yieldbasis(YB) til SCR
8.077158
1 yieldbasis(YB) til SRD
$22.76505
1 yieldbasis(YB) til SVC
$5.173875
1 yieldbasis(YB) til SZL
L10.223577
1 yieldbasis(YB) til TMT
m2.06955
1 yieldbasis(YB) til TND
د.ت1.7407872
1 yieldbasis(YB) til TTD
$4.003101
1 yieldbasis(YB) til UGX
Sh2,052.9936
1 yieldbasis(YB) til XAF
Fr334.0845
1 yieldbasis(YB) til XCD
$1.59651
1 yieldbasis(YB) til XOF
Fr334.0845
1 yieldbasis(YB) til XPF
Fr60.3126
1 yieldbasis(YB) til BWP
P7.917507
1 yieldbasis(YB) til BZD
$1.188513
1 yieldbasis(YB) til CVE
$56.203065
1 yieldbasis(YB) til DJF
Fr104.6601
1 yieldbasis(YB) til DOP
$37.878678
1 yieldbasis(YB) til DZD
د.ج76.851261
1 yieldbasis(YB) til FJD
$1.336338
1 yieldbasis(YB) til GNF
Fr5,097.006
1 yieldbasis(YB) til GTQ
Q4.517532
1 yieldbasis(YB) til GYD
$123.830046
1 yieldbasis(YB) til ISK
kr73.3212

yieldbasis Ressource

For en mere dybdegående forståelse af yieldbasis, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel yieldbasis hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om yieldbasis

Hvor meget er yieldbasis (YB) værd i dag?
Den direkte YB pris i USD er 0.5913 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle YB til USD pris?
Den aktuelle pris på YBtil USD er $ 0.5913. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af yieldbasis?
Markedsværdien for YB er $ 51.99M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af YB?
Den cirkulerende forsyning af YB er 87.92M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på YB?
YB opnåede en ATH-pris på 0.9394352030918264 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på YB?
YB så en ATL-pris på 0.35919482061601 USD.
Hvad er handelsvolumen for YB?
Direkte 24-timers handelsvolumen for YB er $ 1.26M USD.
Bliver YB højere i år?
YB kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se YB prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:35:34 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

YB-til-USD Lommeregner

Beløb

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.5913 USD

Handel YB

YB/USDT
$0.5919
$0.5919$0.5919
+8.10%

