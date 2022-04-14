XYRO (XYRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i XYRO (XYRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XYRO (XYRO) Information XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging. Officiel hjemmeside: https://xyro.io Hvidbog: https://xyro-io.gitbook.io/xyro-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x4eddb15a0abfa2c349e8065af9214e942d9a6d36/ Køb XYRO nu!

XYRO (XYRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XYRO (XYRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 322.07M $ 322.07M $ 322.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Alle tiders Høj: $ 0.093 $ 0.093 $ 0.093 Alle tiders Lav: $ 0.000615131918749103 $ 0.000615131918749103 $ 0.000615131918749103 Nuværende pris: $ 0.0035469 $ 0.0035469 $ 0.0035469 Få mere at vide om XYRO (XYRO) pris

XYRO (XYRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XYRO (XYRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XYRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XYRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XYRO's tokenomics, kan du udforske XYRO tokens live-pris!

XYRO (XYRO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XYRO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XYRO prishistorikken nu!

XYRO Prisprediktion Vil du vide, hvor XYRO måske er på vej hen? Vores XYRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XYRO Tokens prisprediktion nu!

